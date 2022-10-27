تعميم لشركة طيران الشرق الأوسط للمسافرين اللبنانيين إلى المملكة العربية السعودية

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أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط في تعميم لها اليوم أن المملكة العربية السعودية سمحت للمسافرين اللبنانيين الحائزين على تأشيرة زيارة سياحية أو تجارية سارية المفعول من إحدى دول إتفاقية الشنغين أو من الولايات المتحدة الأميركية أو من المملكة المتحدة، الحصول على تأشيرة دخول عند الوصول إلى مطارات المملكة العربية السعودية الدولية، شرط:- أن يكون المسافر قد استخدم التأشيرة المذكورة أعلاه لمرة واحدة على الأقل في الدخول إلى الدولة المانحة للت أشيرة قبل الدخول إلى المملكة.- أن تكون مدة التأشيرة سارية المفعول.- حيازة بطاقة إئتمان بالعملات الأجنبية: International Credit Card أو Fresh Dollar, Euro, etc لتسديد رسم التأشيرة البالغ 480 ريال سعودي عند الوصول إلى مطارات المملكة العربية السعودية.وأشارت إلى أنه لا يمكن الإستعاضة عن دفع رسم تأشيرة الدخول ببطاقة الإئتمان بالدفع نقدًا، مما يؤدي إلى عدم السماح له بالدخول إلى المملكة وإعادته إلى بيروت.