أخبار لبنان
27 تشرين الأول 2022 - 06:12
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تعميم لشركة طيران الشرق الأوسط للمسافرين اللبنانيين إلى المملكة العربية السعودية

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تعميم لشركة طيران الشرق الأوسط للمسافرين اللبنانيين إلى المملكة العربية السعودية
Lebanon News
أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط في تعميم لها اليوم أن المملكة العربية السعودية سمحت للمسافرين اللبنانيين الحائزين على تأشيرة زيارة سياحية أو تجارية سارية المفعول من إحدى دول إتفاقية الشنغين أو من الولايات المتحدة الأميركية أو من المملكة المتحدة، الحصول على تأشيرة دخول عند الوصول إلى مطارات المملكة العربية السعودية الدولية، شرط:
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- أن يكون المسافر قد استخدم التأشيرة المذكورة أعلاه لمرة واحدة على الأقل في الدخول إلى الدولة المانحة للت أشيرة قبل الدخول إلى المملكة.
- أن تكون مدة التأشيرة سارية المفعول.
- حيازة بطاقة إئتمان بالعملات الأجنبية: International Credit Card أو Fresh Dollar, Euro, etc لتسديد رسم التأشيرة البالغ 480 ريال سعودي عند الوصول إلى مطارات المملكة العربية السعودية.

وأشارت إلى أنه لا يمكن الإستعاضة عن دفع رسم تأشيرة الدخول ببطاقة الإئتمان بالدفع نقدًا، مما يؤدي إلى عدم السماح له بالدخول إلى المملكة وإعادته إلى بيروت.
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