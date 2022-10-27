أخبار لبنان
27 تشرين الأول 2022 - 08:01
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الملفات السياسية والتحديات الصحية المتمثلة بالكوليرا حضرت في دار الفتوى

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Lebanon News
في دار الفتوى، حضرت الملفات السياسية والتحديات الصحية المتمثلة بالكوليرا اخيرا، خلال لقاء النائب عبد الرحمن البزري مع مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان.
 
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