أخبار لبنان
27 تشرين الأول 2022 - 09:58
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تفاديا لانتشار مرض الكوليرا ...مولوي يشدد الرقابة على كافة مصادر المياه والصهاريج

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تفاديا لانتشار مرض الكوليرا ...مولوي يشدد الرقابة على كافة مصادر المياه والصهاريج
Lebanon News
كلّف وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي في قرار المحافظين كافة بتولي الإشراف الكامل على تنفيذ البلديات القرارات الصادرة عن الوزراء المختصين والمتعلقة بمرض الكوليرا ومتابعة التطورات، كذلك تشديد الرقابة على كافة مصادر المياه والصهاريج، وذلك نظراً للأوضاع الصحية المتعلقة بانتشار مرض الكوليرا وتفادياً لانتشاره، 
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وسيتم رفع التقارير بشكل يومي من قبل غرفة عمليات ادارة الكوارث التابعة لكل محافظة الى وحدة ادارة مخاطر الكوارث في مجلس الوزراء تتضمن الإجراءات المتخذة من قبل كل محافظة ضمن نطاقها.

**للاطلاع على قرار مولوي بالاضافة إلى نماذج عن الجداول التي ستتضمن الصهاريج، الآبار ووجهة استخدامها، ومحلات بيع المياه لمراقبتها والتأكد من سلامتها، إضغط هنا
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