تفاديا لانتشار مرض الكوليرا ...مولوي يشدد الرقابة على كافة مصادر المياه والصهاريج

كلّف وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي في قرار المحافظين كافة بتولي الإشراف الكامل على تنفيذ البلديات القرارات الصادرة عن الوزراء المختصين والمتعلقة بمرض الكوليرا ومتابعة التطورات، كذلك تشديد الرقابة على كافة مصادر المياه والصهاريج، وذلك نظراً للأوضاع الصحية المتعلقة بانتشار مرض الكوليرا وتفادياً لانتشاره،
وسيتم رفع التقارير بشكل يومي من قبل غرفة عمليات ادارة الكوارث التابعة لكل محافظة الى وحدة ادارة مخاطر الكوارث في مجلس الوزراء تتضمن الإجراءات المتخذة من قبل كل محافظة ضمن نطاقها.
**للاطلاع على قرار مولوي بالاضافة إلى نماذج عن الجداول التي ستتضمن الصهاريج، الآبار ووجهة استخدامها، ومحلات بيع المياه لمراقبتها والتأكد من سلامتها، إضغط هنا