أخبار لبنان 27 تشرين الأول 2022 - 09:58 27/10/2022 09:58:47 نصرالله: الاستنفارات التي قامت بها المقاومة منذ اشهر انتهت... والحديث عن تطبيع هو اتهام لا اساس له من الصحة

نصرالله: الاستنفارات التي قامت بها المقاومة منذ اشهر انتهت... والحديث عن تطبيع هو اتهام لا اساس له من الصحة

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وقال: "بناء عليه كل التدابير والاستنفارات التي قامت بها المقاومة منذ اشهر اعلن الان انها انتهت".



وشدد نصرالله على أن الحديث عن تطبيع هو اتهام لا اساس له وتجنٍّ من قبل البعض، مشيرا الى أن كل المفاوضات كانت غير مباشرة ولم يلتق الوفدان تحت سقف واحد وهذا الاتفاق ليس معاهدة دولية. وشرح ان كل وفد سيوقع على ورقة، والوثيقة التي ستُحتفط في لبنان ما من توقيع اسرائيلي عليها.

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ولفت الى أن ما حصل من البداية الى النهاية الى النتائج في ملف الترسيم، هو انتصار كبير جدا للبنان للدولة والشعب والمقاومة ولما حصل دلالات ونتائج مهمة جدا.



وسيتوسه نصرالله بالحديث عن موضوع ملف الترسيم يوم السبت. اعلن الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، ان في ما يتعلق بالمقاومة والجانب الذي تولت القيام به في ملف الترسيم الحدودي البحري ، تكون اليوم المهمة انتهت.وقال: "بناء عليه كل التدابير والاستنفارات التي قامت بها المقاومة منذ اشهر اعلن الان انها انتهت".وشدد نصرالله على أن الحديث عن تطبيع هو اتهام لا اساس له وتجنٍّ من قبل البعض، مشيرا الى أن كل المفاوضات كانت غير مباشرة ولم يلتق الوفدان تحت سقف واحد وهذا الاتفاق ليس معاهدة دولية. وشرح ان كل وفد سيوقع على ورقة، والوثيقة التي ستُحتفط في لبنان ما من توقيع اسرائيلي عليها.ولفت الى أن ما حصل من البداية الى النهاية الى النتائج في ملف الترسيم، هو انتصار كبير جدا للبنان للدولة والشعب والمقاومة ولما حصل دلالات ونتائج مهمة جدا.وسيتوسه نصرالله بالحديث عن موضوع ملف الترسيم يوم السبت.

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