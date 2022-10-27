تجمع العلماء رحب بالتوصل الى الخطوة الاخيرة في اتفاق الترسيم: تأجيل تشكيل الحكومة وصمة عار

الإعلان

رحب "تجمع العلماء المسلمين" بـ"التوصل إلى الخطوة الأخيرة في إتفاق ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة"، معتبرا أن "ذلك ما كان ليتم لولا التهديد الذي أطلقته المقاومة".ودعا في بيان اثر الاجتماع الاسبوعي لهيئته الادارية، "للحفاظ على هذه المقاومة باعتبارها الضامن الوحيد للسيادة الوطنية والاستقلال والحفاظ على الثروات وضمان المكتسبات".كما دعا الى "الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية إنقاذية من خلال التوافق ما بين فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ودولة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي"، معتبرا أن "تأجيل الأمر حتى دخولنا في فترة الفراغ الرئاسي وصمة عار في جبين كل من أسهم في الوصول إلى هذا الواقع سيتحمل مسؤوليته التاريخية أمام الله والشعب اللبناني الحالي والأجيال القادمة".واستنكر "أشد الاستنكار، العملية الإرهابية التي حصلت داخل مرقد السيد شاه جراغ في مدينة شيراز جنوب إيران والتي تبناها تنظيم داعش"، ورأى أنها "من إعداد المخابرات الأمريكية التي تدير هذا التنظيم الإرهابي وتأتي في سياق الحملة المستمرة على إيران منذ أن رفضت الانصياع للضغوط الأمريكية في مسألة الاتفاق النووي"، داعيا "علماء الأمة الإسلامية وأحرار العالم لإدانة هذه الأعمال الإجرامية".