انطوان شقير شكر من الناقورة كل من ساهم في تسهيل الوصول الى وثيقة ترسيم الحدود البحرية

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شكر المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، لدى تسليمه الرسالة الرئاسية في الناقورة، وبالنيابة عن لبنان الوسيط الاميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل آموس هوكشتاين، وفريقه على جهودهم مع فريق التفاوض اللبناني برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وتحت اشراف دقيق وتوجيهات رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون.أيضا، شكر شقير الأمم المتحدة لاستضافتها هذا الحدث، كما الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للعبه دوراً مهماً في تسهيل الوصول الى خلاصة هذا الاتفاق.وقال:" بتسليم الرسالة الموقعة من عون الى هوكشتاين، ولاحقاً سنسلم الرسالة الموقعة من وزير الخارجية الى المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونيكا، كي يتم وضعها في نشرة قانون نشرة البحار وفي الموقع الالكتروني لشؤون المحيط وقانون البحر".