بلينكن: اتفاقية ترسيم الحدود البحرية تبرز رؤية الولايات المتحدة لشرق أوسط أكثر أمنا وتكاملا وازدهارا

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هنّأ وزير الخارجية الاميركي أنطوني بلينكت حكومتي لبنان واسرائيل على إتمام اتفاقهما الذي سهلته الولايات المتحدة لوضع حدود بحرية دائمة، معتبرا أنه سيكون لهذا الإنجاز التاريخي تأثيرا عميقا في تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة، ويظهر القوة التحويلية للديبلوماسية الأميركية.ولفت بلينكن في بيان إلى أن هذه الاتفاقية تبرز بشكل ذي معنى رؤية الولايات المتحدة لشرق أوسط أكثر أمنا وتكاملا وازدهارا، وفي القدر نفسه من الفائدة لكل من إسرائيل ولبنان، سوف تعزز مصالح اسرائيل الاقتصادية والأمنية، فيما تشجع الاستثمار الأجنبي الذي تشتد حاجة الشعب اللبناني إليه، في الوقت الذي يواجه فيه أزمة اقتصادية مدمرة.وشدد على أن المنطقة ستتمكن، وما حولها قريبا، من جني فوائد موارد الطاقة هذه، التي ستدفع قدما الأمن والاستقرار والازدهار.وأكد أن هذا الاتفاق التاريخي ما كان ممكنا أن يحصل من دون المثابرة والديبلوماسية من قبل قادة لبنان واسرائيل، والعمل الجاد للمنسق الرئاسي الخاص آموس هوكستين وفريق عمل الخارجية الأميركية في دفع الطرفين نحو الاتفاق.كما أكدت الخارجية الاميركية أنه سوف يكون لهذا الانجاز تداعيات طويلة الأمد على المنطقة.