أخبار لبنان
27 تشرين الأول 2022 - 16:07
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وزارة الصحة: 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة

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وزارة الصحة: 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة
Lebanon News
 أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها عن فيروس كورونا  تسجيل "80 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1218474، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ".
 
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