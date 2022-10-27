أخبار لبنان
27 تشرين الأول 2022 - 16:10
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وزارة الصحة: 22 اصابة جديدة بالكوليرا وحالة وفاة واحدة

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وزارة الصحة: 22 اصابة جديدة بالكوليرا وحالة وفاة واحدة
Lebanon News
 أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير  مساء اليوم ،  عن حالات الكوليرا في لبنان،  تسجيل" 22 اصابة جديدة في الساعات ال24 الماضية ، رفع العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 368، كما تم تسجيل حالة وفاة جديدة ، رفع العدد التراكمي للوفيات الى 15".
 
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