اميل رحمة للـLBCI: القرار الموحّد للترسيم هو قرار مهم جداً للبنانيين والمزايدات الأخرى في غير محلّها

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رأى النائب السابق اميل رحمة أنه "من الممكن أن يكون المشروع الآتي للبنان مفيد ونحن داخل نظام يعطّل حاله بحاله"، موجهاً تحية للواء ابراهيم ومؤكداً انه "خدم وطنه وكان مسؤولا عالي الشأن في خدمة الوطن".واعتبر رحمة في سياق حديثه أنه "لولا الرئيس نبيه بري لما كانت السلطة التشريعية موجودة وهذه الزعامة سمحت له أن يتواجد في أذهان الناس".في سياق آخر، وفي حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، قال رحمة: "عندما نعيش في وطن قراره مشتّت بدل من أن يكون مركزي وحازم والرقابة معدومة يصبح مساره العام الطبيعي متفلّت".وحول ترسيم الحدود البحرية، أكد أن "القرار الموحّد للترسيم هو قرار مهم جداً للبنانيين والمزايدات الأخرى في غير محلّها".ورداً على سؤال حول عائدات اتفاق الترسيم، شدد على انه "في صندوق الاقتراع الشعب يستطيع حماية هذه العائدات"، لافتاً الى أن "زمن اختيار السلطة والمال معاً ولّى".