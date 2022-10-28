أخبار لبنان
28 تشرين الأول 2022 - 04:00
Back

الفرق الفنية في بلدية بيروت تواصل أعمال إصلاح الأعطال وتعبيد الحفر في شوارع العاصمة بتوجيهات المحافظ عبود

الفرق الفنية في بلدية بيروت تواصل أعمال إصلاح الأعطال وتعبيد الحفر في شوارع العاصمة بتوجيهات المحافظ عبود Lebanon, news ,lbci ,أخبار مروان عبود,بلدية بيروت,الفرق الفنية في بلدية بيروت تواصل أعمال إصلاح الأعطال وتعبيد الحفر في شوارع العاصمة بتوجيهات المحافظ عبود
episodes
الفرق الفنية في بلدية بيروت تواصل أعمال إصلاح الأعطال وتعبيد الحفر في شوارع العاصمة بتوجيهات المحافظ عبود
Lebanon News
أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان بأنه "تنفيذًا لتوجيهات محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، لا تزال الفرق الفنية المختصة في بلدية بيروت تواصل بشكل دوري ومستمر عمليات إصلاح الأعطال وتعبيد الطرقات والحفر الموجودة في شوارع العاصمة، على أن تستكمل الأعمال كافة قبل حلول موسم الأمطار منعًا لعدم تجمع المياه التي قد تؤدي إلى عرقلة حركة المرور وتشكل خطرًا على سلامة المارة.
الإعلان

وكانت الفرق الفنية في بلدية بيروت، وبتوجيهات من المحافظ عبود، قد باشرت في وقت سابق بتنظيف أقنية المياه ومجاري الصرف الصحي في بيروت، تحسبًا لعدم حصول فيضانات يمكن أن تسببها هطول كميات كبيرة من الأمطار خلال فصلي الخريف والشتاء من هذا العام.
الإعلان
إقرأ أيضاً