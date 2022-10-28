الفرق الفنية في بلدية بيروت تواصل أعمال إصلاح الأعطال وتعبيد الحفر في شوارع العاصمة بتوجيهات المحافظ عبود

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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان بأنه "تنفيذًا لتوجيهات محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، لا تزال الفرق الفنية المختصة في بلدية بيروت تواصل بشكل دوري ومستمر عمليات إصلاح الأعطال وتعبيد الطرقات والحفر الموجودة في شوارع العاصمة، على أن تستكمل الأعمال كافة قبل حلول موسم الأمطار منعًا لعدم تجمع المياه التي قد تؤدي إلى عرقلة حركة المرور وتشكل خطرًا على سلامة المارة.وكانت الفرق الفنية في بلدية بيروت، وبتوجيهات من المحافظ عبود، قد باشرت في وقت سابق بتنظيف أقنية المياه ومجاري الصرف الصحي في بيروت، تحسبًا لعدم حصول فيضانات يمكن أن تسببها هطول كميات كبيرة من الأمطار خلال فصلي الخريف والشتاء من هذا العام.