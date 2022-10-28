عون يلتقي الإعلاميين المعتمدين في بعبدا: لا إرادة لدى ميقاتي وفريقه لتشكيل حكومة وليس مقبولًا فرض وصاية على "التيار"

أوضح رئيس الجمهورية ميشال عون أن لا إرادة لدى الرئيس ميقاتي وفريقه لتشكيل حكومة، وهو يتعاطى مع التيار الوطني الحر بمعايير مختلفة عن تلك التي يتعاطى بها مع الجهات السياسية الأخرى كحزب الله وحركة أمل والحزب التقدمي الإشتراكي.
وفي لقاء وداعي مع الإعلاميين المعتمدين في بعبدا، لفت عون إلى أنه ليس مقبولًا فرض وصاية على التيار الوطني الحر، فنحن رفضنا وصاية دول، مشيرًا إلى أنهم يلقون بالمسؤولية في شكل دائم على جبران باسيل وهذا عيب.
وأكد رئيس الجمهورية أن ليس هناك من أي نص دستوري يمنع قبول إستقالة أي حكومة إلا بعد تشكيل حكومة جديدة.