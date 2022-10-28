أخبار لبنان
28 تشرين الأول 2022 - 05:29
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بو صعب: ناقشنا النقاط التي كانت عالقة بين الجمهورية اللبنانية وقبرص.. ولم يحصل سوء تواصل مع سوريا إنّما سوء تفاهم

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Lebanon News
أعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد اجتماع وفد قبرصي بالرئيس عون حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل أننا "ناقشنا النقاط التي كانت عالقة بين الجمهورية اللبنانية وقبرص والوفد القبرصي طلب لقاءنا بعد الاتفاق على النقطة 23 بالنسبة للحدود الجنوبية".

كما أعلن بو صعب أن "الوفد القبرصي سيجتمع مع وزير الأشغال وسيُعمل على إيجاد حلّ للنقاط التي فيها اختلاف بالآراء والتعاون مع قبرص ليس كالتعاون مع دولة عدوّة وهذا ما يسرّع العمل".
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وأكد أن "النقاط التي ستظلّ عالقة هي التي تتعلّق بالترسيم شمالاً لذلك طلبنا التواصل مع سوريا من جديد"، مشدداً على أننا لنن"نهي الملف مع قبرص إلا بعد التفاهم مع سوريا لأنّ ذلك ما يحصل بين الدول الصديقة".

وأوضح بو صعب أنه "لم يحصل سوء تواصل مع سوريا إنّما سوء تفاهم"، لافتاً الى أن العتب يحصل بين الأخوة والموضوع مع سوريا يُحلّ ولا إشكالية والخطأ لم يحصل من قبلنا والتعاون سيكون موجوداً".
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