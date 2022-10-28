الابيض في توقيع برنامج REBAHS LPSPII: سيعمل البرنامج على تلبية احتياجات الرعاية الصحية الأولية لجميع المقيمين في لبنان

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أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس الأبيض، خلال حفل توقيع برنامج REBAHS LPSPII أن هذا البرنامج سيعمل على الوصل بين العمل الإنساني والتنمية وسيلعب دورًا مهمًا في تحقيق الهدف ٣ من أهداف التنمية المستدامة أي ضمان الحياة الصحية وتشجيع الرفاه للجميع.وشدد على أنه سيعمل على تلبية احتياجات الرعاية الصحية الأولية لجميع المقيمين في لبنان دون زيادة أعبائهم المالية، خاصة أن عددًا كبيراً منهم أصبحوا يعيشون الآن على أو تحت خط الفقر ولم يعد بإمكانهم تحمل التكاليف الأساسية، مثل كلفة الرعاية الصحية كما لا يستفيد الكثير منهم حتى من التأمين الصحي، بحسب رأيه، معتبرًا أن الحصول على رعاية صحية أولية عالية الجودة، وبأسعار مقبولة، أمراً لا بد منه.وقال: "يسعدني ويشرّفني أن أشارك اليوم في هذا الحدث حيث يؤكّد الاتحاد الأوروبي وشركاؤه، الهيئة الطبية الدولية وبعثة الإغاثة الأولية الدّولية، التزامهم بتقديم الدعم الذي تشتد الحاجة إليه في لبنان؛ في الواقع، يمر بلدنا وسكانه من لبنانيين ولاجئين، بأوقات عصيبة للغاية، حيث أصبح تأمين الاحتياجات الأساسية صعب وبعيد المنال. فهذا البرنامج سيضمن استفادة المجتمعات الأكثر ضعفاً في لبنان من سهولة الحصول على الرعاية الصحية التي تحتاجها".وكانت بعثة الاتحاد الأوروبي قد استضافت في مقرها الرئيسي في بيروت، حفل توقيع البرنامج، وهو تتمة لبرنامج REBAHS الذي تم إطلاقه في عام ٢٠١٨ بهدف تعزيز قطاع الرعاية الصحية الأولية في لبنان.وتم التوقيع بين بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان والجهات المنفّذة المكونة من الهيئة الطبية الدولية (IMC) وبعثة الإغاثة الأولية الدّولية (PUI)، لتأكيد التزامهم بدعم النظام الصحي في لبنان وزيادة الثقة في جودة الخدمات الطبيّة، وكذلك دعم إدارة وقيادة وزارة الصحة العامة كهيئة مشرفة على توفير الرعاية الصحية الأولية.وسيغطي برنامج REBAHS LPSPII، المموَّل من الاتحاد الأوروبي، مراكز الرعاية الصحية الأولية في لبنان بهدف الارتقاء بخدماتها فتتميّز بتلبية احتياجات الرعاية الصحية الأولية للمجتمعات الأكثر حاجة. وقد وضع هذا البرنامج بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، ولا سيما وحدة الرعاية الصحية الأولية والبرنامج الوطني للصحة النفسية، التي قامت بتطوير بروتوكول دعم مراكز الرعاية الصحية الأولية، كما ستقوم بتقييم آثار البرنامج على المجتمعات، والأفراد، ومؤسسات الرعاية الصحية الأولية، والنظام الصحي ككل.بدورها شددت مسؤولة التعاون في بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان، اليساندرا فيازير على أن الاتحاد الأوروبي، مكّن منذ عام ٢٠١٨، ومن خلال دعمه المستمر لمراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لشبكة وزارة الصحة العامة بالشراكة مع (IMC) و (PUI)، مليونين ومئة ألف شخص من الحصول على استشارات طبية وخدمات التطعيم والفحوصات المخبريّة التي سهّلت التوصّل إلى تشخيصات محددة.واعتبرت أنه مكّن دعم الاتحاد الأوروبي، أيضًا ١١٤٠٠ شخص من الاستفادة من خدمات الصحة النفسية في مراكز الرعاية الصحية الأولية، قائلةً: "نحن فخورون بتجديد دعمنا حتى عام ٢٠٢٣ والاستمرار في تعزيز النظام الصحي اللبناني وتقديم حزمة شاملة من الخدمات الصحية عالية الجودة بأسعار مقبولة".وستتعاون الهيئة الطبية الدولية مع شريكتها، بعثة الإغاثة الأولية الدّولية، لتشكيل تحالف بهدف العمل على تعزيز كفاءة النظام الصحي والإرتقاء بالخدمات الصحية ووضعها في متناول الجميع، من خلال تنفيذ بروتوكول دعم مراكز الرعاية الصحية الأولية الذي طورته وزارة الصحة العامة.من جهته قال مدير الهيئة الطبية الدولية في لبنان، إدوارد تشان: "بفضل الدعم المالي الذي يقدّمه الاتحاد الأوروبي يمكننا تنفيذ هذا البرنامج الذي له تأثير إيجابي على قطاع الرعاية الصحية الأولية وكذلك على تحسين نوعية الحياة ضمن المجتمعات التي نخدمها، ويسعدنا جدًا أن نعمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا لمساعدة أكبر عدد ممكن من الأشخاص على تلبية احتياجاتهم الصحية الأساسية".وكشف رئيس بعثة الإغاثة الأولية الدّولية، كيفن شربل أن هذا البرنامج يقدّم أيضاً جلسات توعية وتثقيف حول كافة الخدمات التي يمكن للمجتمعات الاستفادة منها، بالإضافة إلى العديد من المواضيع التي تعنى بالصحة، بما في ذلك الصحة النفسيّة والتوعية حول العنف الجندري.ومن خلال هذا البرنامج، سيستفيد حوالي ١١١٠٠٠٠ فرد من المجتمعات المستضعفة، اللاجئة والمضيفة، من خدمات الرعاية الصحية الأولية، كما ستساعد الجلسات التثقيفيّة حوالي ٦٢٠٠٠ شخص، وسيحصل ٢١٠٠ شخص على الدعم النفسي والاجتماعي، بينما ٣٢٠٠٠ آخرين سيستفيدون من خدمات أخرى متعلّقة بالصحة النفسية والدعم الاجتماعي وسيتم امداد ٦٠٠٠ شخص بالمساعدة من خلال جلسات توعية وتثقيف حول العنف الجندري.وسيدعم البرنامج ٦٦ مركزًا للرعاية الصحية الأولية على كافة الأراضي اللبنانيّة، وسيقدّم التدريب اللازم لـ٢٣٦ موظفًا بالإضافة إلى مراقبة مراحل التنفيذ والتأكيد على الإلتزام بمعايير الجودة. "نظرًا للوضع الاقتصادي في لبنان، نشهد اليوم زيادة في الطلب من عيادات الرعاية الصحية الأولية لتوفير أدوية الأمراض المزمنة، ولهذا السبب من المهم جدًا تقديم الدعم اللازم لهذه العيادات وموظفيها حتى يتمكنوا من خدمة أكبر عدد ممكن من الأشخاص"، اختتمت السيدة مي حاسبيني، نائبة رئيس مركز الدكتور نزيه البزري – جمعية المواساة.