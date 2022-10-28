جعجع: اقتراحنا أن يدعو بري وبأسرع وقت إلى جلسة لانتخاب رئيس ولا تكون صورية

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عبّر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عن عدم ارتياحه تجاه دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري لحوار بين الكتل لانتخاب رئيس للجمهورية.واقترح أن يدعو بري و"بأسرع وقت ممكن" كما قال، إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية لا تكون صورية وتكون مفتوحة حيث يتم خلالها الحوار بين الكتل وتنتهي بانتخاب رئيس.وقال بعد اجتماع لتكتل الجمهورية القوية: "كنت تمنيت على بري بدلًا من توجيه دعوة للحوار في انتخاب رئيس للجمهورية أن يوجّه دعوة الى النواب الذين يعطلون الجلسة ليحثّهم على عدم تعطيلها".وأضاف في السياق نفسه: "لا شيء يدلّ أن الفريق الآخر لديه نية بالحوار".