باسيل من بكركي: هناك إرادة من قبل ميقاتي وبدعم من بري والخارج للفراغ الحكومي... وواجباتي نبّه ونبّهت

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كشف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن هناك أمر مخطط للبنان من قبل أن يكلّف الرئيس نجيب ميقاتي بالتأليف وهو أن لا يتم تشكيل حكومة. وشدد على أن هناك إرادة واضحة لميقاتي وبدعم من رئيس مجلس النواب نبيه بري والخارج وبعض المرجعيات لحصول الفراغ الحكومي ووضع اليد على المقام الاول في الجمهورية اللبنانية أي الرئاسة.وقال بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي: ""الله يستر" ما الذي يتم تحضيره لفرض هذا الامر الواقع وأنا واجباتي نبّه ونبّهت".وأشار إلى أن المعلومات التي تحدّث عنها يعرفها سابقًا، قائلًا في هذا السياق: "لهذا السبب لم أسمّ ميقاتي ولا يمكن أن أقبل أن تستلم البلد حكومة فاقدة للشرعية البرلمانية والشعبية ".ودعا باسيل "جميع الحريصين على الدستور"، كما وصفهم، بعدم القبول بهذا الواقع، قائلًا: "كل شخص ساكت أو متفرّج يساهم بأخذ البلد الى الفوضى التي ننبّه منها".