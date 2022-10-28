أخبار لبنان
28 تشرين الأول 2022 - 12:33
Back

زيارة الوفد القبرصي لوزير الاشغال بشأن الحدود البحرية... وبو صعب: الصيغة تعتمد شمالا خط الوسط بين لبنان وقبرص

زيارة الوفد القبرصي لوزير الاشغال بشأن الحدود البحرية... وبو صعب: الصيغة تعتمد شمالا خط الوسط بين لبنان وقبرص Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,قبرص,زيارة الوفد القبرصي لوزير الاشغال بشأن الحدود البحرية... وبو صعب: الصيغة تعتمد شمالا خط الوسط بين لبنان وقبرص
episodes
زيارة الوفد القبرصي لوزير الاشغال بشأن الحدود البحرية... وبو صعب: الصيغة تعتمد شمالا خط الوسط بين لبنان وقبرص
Lebanon News
تلقى رئيس الجمهورية ميشال عون مساء اليوم اتصالا هاتفيا من نائب رئيس مجلس الوزراء الياس بو صعب ابلغه فيه انه استكمالا للاجتماع الذي عقد قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، زار الوفد القبرصي وزير الاشغال علي حميه حيث عقد اجتماع بحضور اعضاء هيئة قطاع النفط وضباط من مصلحة الهيدروغرافيا في الجيش نوقشت فيه المسائل التي اثيرت في اجتماع بعبدا، وتم التوصل الى صيغة اتفقوا عليها لتنفيذها وفق الاجراءات القانونية المتبعة والمتعلقة بتعديل الحدود البحرية وفق المرسوم ٦٤٣٣ واعتماد النقطة ٢٣ جنوبا.
الإعلان

واوضح الرئيس بو صعب ان الصيغة تعتمد شمالا خط الوسط بين لبنان وقبرص ، على ان تحدد نقطة الالتقاء بعد ان يتفق عليها لبنان وسوريا .
الإعلان
إقرأ أيضاً