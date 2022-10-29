اجتماع في مكتب محافظ بيروت للبحث في تداعيات انتشار الكوليرا واعتماد خطة طوارئ للعاصمة

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عقد محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، اجتماعاً في مكتبه في القصر البلدي للبحث في تداعيات انتشار مرض الكوليرا واعتماد خطة طوارئ.وأكد المجتمعون خلو مدينة بيروت من مرض الكوليرا حتى تاريخ عقد هذا الاجتماع، وتم البحث في كيفية نشر الوعي واتخاذ الإجراءات الآيلة الى تفادي انتشار هذا الوباء في مدينة بيروت.كما تم الاتفاق على انشاء خلية أزمة مصغرة، تضم كل من مدير مصلحة الصحة في بلدية بيروت بالتكليف، ورئيس دائرة الوقاية، ورئيس دائرة المحافظة، والصليب الأحمر اللبناني، مهمتها متابعة ومراقبة تطور الوباء وتطبيق حملات توعية بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني والجمعيات المحلية والأهلية والمنظمات غير الحكومية بمؤازرة كل من فوجي الحرس والاطفاء، إضافة إلى إلى توزيع منشورات توعوية تتضمن الخطوات الوقائية لتجنب الاصابة بالوباء.وتم الاتفاق على أخذ عينات من بعض مصادر المياه والآبار ومحلات بيع مياه الشرب المكررة والصهاريج وخزانات المياه ومن بعض الفنادق والمؤسسات السياحية وإجراء الفحوصات المخبرية اللّازمة في مختبر يتم التعاقد معه، إضاف إلى شراء مواد تعقيم المياه كالكلور وغيرها وتوزيعها خاصة بالمناطق الشعبية المكتظة بالسكان، ورش المبيدات غير الضارة للإنسان في مختلف مناطق وشوارع مدينة بيروت.