أخبار لبنان
29 تشرين الأول 2022 - 03:50
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سليم عون للـLBCI: لنتجنب الفوضى وتشكيل حكومة وغدًا سنقوم باستقبال الرئيس عون وليس بتوديعه

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سليم عون للـLBCI: لنتجنب الفوضى وتشكيل حكومة وغدًا سنقوم باستقبال الرئيس عون وليس بتوديعه
Lebanon News
أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب سليم عون أنّه "يجب تجنب الفوضى والسجال وتشكيل حكومة"، مشدداً على "أننا غدًا سنقوم باستقبال رئيس الجمهورية ميشال عون وليس توديعه".

ولفت في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI إلى أنه "حتى لو لم نحقق كل شىء الآن، إنما نحن أسسنا الطريق ومستمرون"، مشددًا حول ما إذا تعرض جمهور التيار الوطني الحر غداً لأي استفزاز خلال مغادرة الرئيس عون قصر بعبدا، على أنّ "جمهورنا "آدمي" وصلب ومقتنع بما يقوم به، وكل التعليمات تقول ان نتحاشى أي نوع من الاستفزاز".
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وشدد على أنه مطلوب من الجميع في المرحلة المقبلة التهدئة.
 
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