محاضرات الدورة الثامنة تتواصل في أكاديمية بشير الجميل

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تتواصل محاضرات الدورة الثامنة في أكاديمية بشير الجميل، وقد بلغت منتصفها وتستمر حتى 17 تشرين الثاني.وافتتحت الدورة بمحاضرتين ألقاهما رئيس الأكاديمية الفراد الماضي، الذي شدد في الحلقة الأولى عن أسباب وأهدف المشاركة في الأكاديمية وتناول شخصية بشير المميزه وتكلم عن مراحل نضاله.أما الحلقه الثانية عن بشير وأميركا، سرد فيها تجربته الشخصية مع بشير القائد والرئيس وتكلم عن فريق عمل بشير، وعن الاسباب التي دفعتهم للتوجه والانفتاح على أميركا والعالم، وأنشاء اللوبي اللبناني في عواصم دول القرار، وعن دور المقاومة اللبنانية بشقيها السياسي والعسكري في عملية إنقاذ الوطن. وقد اعتبر رئيس الأكاديمية أن ما قامت به المقاومة في الداخل مع نشاط اللوبي اللبناني في الخارج، كلها أثرت على قرارات الإدارة الأميريكية بما يخص لبنان ومستقبله.أما الحلقة الثالثة فقد كانت عن بشير والاقتصاد، وقد ألقاها الأستاذ روي بدارو المستشار والخبير الاقتصادي. خلال الحلقة الثالثة، تم عرض رؤية بشير الاقتصادية المدركة لواقع ومساحة لبنان الجغرافية المحدودة، والمشددة على ضرورة بناء دورة إقتصادية تؤمن العمل والمردود والاكتفاء الذاتي للمواطن.وقد خصصت الأكاديمية محاضرتين عن تاريخ لبنان والمقاومة مع الدكتور عماد مراد الأستاذ والمحاضر الجامعي، والحلقة الأولى كانت بعنوان المقاومة اللبنانية عبر التاريخ، وفيها اختصر تاريخنا المقاوم منذ البطريرك يوحنا مارون حتى بشير، وأكد ضرورة الاستمرار بالمقاومة والإيمان بإرثها لأن لبنان بخطر دائم.وتطرق في المحاضرة الثانية الى التاريخ اللبناني المعاصر منذ نشوء لبنان الكبير حتى يومنا هذا.وبختام كل محاضرة، يفتح باب الأسئلة والحوار بين المحاضرين والطلاب بهدف التفاعل بالأفكار وإيضاح النقاط عالقة.