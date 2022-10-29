أخبار لبنان
29 تشرين الأول 2022 - 07:06
Back

عون: العقوبات الأميركية لا تمنع باسيل من الترشّح للرئاسة

عون: العقوبات الأميركية لا تمنع باسيل من الترشّح للرئاسة Lebanon, news ,lbci ,أخبار الرئاسة, باسيل, العقوبات الأميركية,عون,عون: العقوبات الأميركية لا تمنع باسيل من الترشّح للرئاسة
episodes
عون: العقوبات الأميركية لا تمنع باسيل من الترشّح للرئاسة
Lebanon News
أعلن رئيس الجمهورية العمد ميشال عون لـ"رويترز" أن لبنان قد ينزلق إلى "فوضى دستورية" بسبب الشغور الرئاسي وفي ظل حكومة تصريف أعمال غير كاملة الصلاحيات.

وفي الشأن الرئاسي، اعتبر الرئيس عون ان العقوبات الأميركية لا تمنع رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل من الترشّح للرئاسة. وقال: "نحن نمحوها بمجرّد انتخابه".
الإعلان

وعن موضوع الترسيم الحدودي، شدد عون على أن دور حزب الله كان مفيدا كرادع في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية مع "إسرائيل". ورأى أن استكشاف الغاز هو الفرصة الأخيرة للتعافي الاقتصادي.
الإعلان
إقرأ أيضاً