عون: العقوبات الأميركية لا تمنع باسيل من الترشّح للرئاسة

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أعلن رئيس الجمهورية العمد ميشال عون لـ"رويترز" أن لبنان قد ينزلق إلى "فوضى دستورية" بسبب الشغور الرئاسي وفي ظل حكومة تصريف أعمال غير كاملة الصلاحيات.وفي الشأن الرئاسي، اعتبر الرئيس عون ان العقوبات الأميركية لا تمنع رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل من الترشّح للرئاسة. وقال: "نحن نمحوها بمجرّد انتخابه".وعن موضوع الترسيم الحدودي، شدد عون على أن دور حزب الله كان مفيدا كرادع في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية مع "إسرائيل". ورأى أن استكشاف الغاز هو الفرصة الأخيرة للتعافي الاقتصادي.