أخبار لبنان 29 تشرين الأول 2022 - 07:24 29/10/2022 07:24:39 حمية للـLBCI: لم يحصل اي نقاش مع باسيل في موضوع حضور جلسات الحكومة في حال حصول الشغور

حمية للـLBCI: لم يحصل اي نقاش مع باسيل في موضوع حضور جلسات الحكومة في حال حصول الشغور

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LBCI News Lebanon



كشف وزير الأشغال علي حمية للـLBCI أنه "لم يحصل اي نقاش مع النائب جبران باسيل في موضوع حضور جلسات الحكومة في حال حصول الشغور وحزب الله مستمر في مساعيه لتأليف الحكومة حتى اللحظات الاخيرة". الإعلان

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