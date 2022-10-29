أخبار لبنان
29 تشرين الأول 2022 - 07:24
Back

حمية للـLBCI: لم يحصل اي نقاش مع باسيل في موضوع حضور جلسات الحكومة في حال حصول الشغور

حمية للـLBCI: لم يحصل اي نقاش مع باسيل في موضوع حضور جلسات الحكومة في حال حصول الشغور Lebanon, news ,lbci ,أخبار حزب الله, الحكومة , باسيل,علي حمية,حمية للـLBCI: لم يحصل اي نقاش مع باسيل في موضوع حضور جلسات الحكومة في حال حصول الشغور
episodes
حمية للـLBCI: لم يحصل اي نقاش مع باسيل في موضوع حضور جلسات الحكومة في حال حصول الشغور
Lebanon News
كشف وزير الأشغال علي حمية للـLBCI أنه "لم يحصل اي نقاش مع النائب جبران باسيل في موضوع حضور جلسات الحكومة في حال حصول الشغور وحزب الله مستمر في مساعيه لتأليف الحكومة حتى اللحظات الاخيرة".
 
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً