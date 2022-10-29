شركة باك ديوتي فري تتمنى على وزير الاشغال قبول انسحابها من مزيادة استثمار السوق الحرة

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أصدرت شركة باك ديوتي فري ش.م.ل بياناً أعلنت فيه انها قد تمنت على وزير الاشغال العامة والنقل قبول انسحابها من مزايدة استثمار السوق الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي وهي المزايدة التي ربحتها الشركة في 27/9/2022.وجاء في البيان التالي:"إنّ شركة باك ديوتي فري ش.م.ل وعلى ضوء الإفتراءات التي تمّ تناولها مؤخراً والتي لا ترتكز على أيّة حقائق ماليّة أو اقتصاديّة وبما أنّ البعض قد تناسى ما حصل في لبنان مالياً واقتصادياً بين العام 2017 والعام 2022 وأكبر دليل على ذلك امتناع الشركات العالميّة عن المشاركة في المزايدة التي جرت مؤخراً،لذلك إنّ شركة باك ديوتي فري ش.م.ل تُعلن أنّها قد تمنت على معالي وزير الأشغال العامة والنقل قبول انسحابها من مزايدة استثمار السوق الحرّة في مطار رفيق الحريري الدولي وهي المزايدة التي ربحتها الشركة في 27/9/2022.إنّ شركة باك ديوتي فري ش.م.ل التي أبلغت صباح اليوم السبت في 29/10/2022 ما ورد أعلاه الى المديريّة العامة للطيران المدني شفهياً ستُرسل كتاباً خطياً بالإنسحاب من المزايدة المذكورة أول أيام الأسبوع المقبل لتسجيله رسمياً لدى المديريّة العامة المذكورة ورفعه الى معالي وزير الأشغال العامة والنقل ملتمسةً منه قبولها مُفسحةً المجال لإعادة هذه المزايدة".