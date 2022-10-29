أخبار لبنان
29 تشرين الأول 2022 - 13:47
Back

تدشين كنيسة مار جاورجيوس للسريان الكاثوليك في الخندق الغميق بعد ترميمها من البطريركية السريانية في لبنان

تدشين كنيسة مار جاورجيوس للسريان الكاثوليك في الخندق الغميق بعد ترميمها من البطريركية السريانية في لبنان Lebanon, news ,lbci ,أخبار مار جاورجيوس, كنيسة,تدشين,تدشين كنيسة مار جاورجيوس للسريان الكاثوليك في الخندق الغميق بعد ترميمها من البطريركية السريانية في لبنان
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
دُشّنت كنيسة مار جاورجيوس للسريان الكاثوليك في الخندق الغميق - الباشورة بعد أن أعيد ترميمها من قبل البطريركية السريانية في لبنان، وهي تُعد من أوئل الكنائس التي بنيت عندما توافد السريانيون الى بيروت عام ١٨١٠، والتي دمّرتها الحرب الاهلية.
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً