أخبار لبنان 29 تشرين الأول 2022 - 13:47 29/10/2022 13:47:41 تدشين كنيسة مار جاورجيوس للسريان الكاثوليك في الخندق الغميق بعد ترميمها من البطريركية السريانية في لبنان

تدشين كنيسة مار جاورجيوس للسريان الكاثوليك في الخندق الغميق بعد ترميمها من البطريركية السريانية في لبنان

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دُشّنت كنيسة مار جاورجيوس للسريان الكاثوليك في الخندق الغميق - الباشورة بعد أن أعيد ترميمها من قبل البطريركية السريانية في لبنان، وهي تُعد من أوئل الكنائس التي بنيت عندما توافد السريانيون الى بيروت عام ١٨١٠، والتي دمّرتها الحرب الاهلية. الإعلان

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