نصرالله عن ترسيم الحدود البحرية: لبنان حصل على كامل حقوقه وكدنا أن نصل إلى حرب

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أكد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن لبنان حصل على كل ما أراده في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بينه وبين اسرائيل، وذلك عندما رفض الخط 1 الاسرائيلي وخط هوف وتخطّى ضغط الوقت وأصرّ على الخط 23 وحصل عليه كاملا بالاضافة إلى كامل حقّه من حقل قانا ورفع المنع عن الشركات أي لا يحق لاسرائيل بتهديدها.وأشار نصرالله في المقابل، إلى أن هناك مساحة ضيقة بقيت عالقة خلال المفاوضات وهي من مياه لبنان الإقليمية، موضحا أنها "محتلة من قبل العدو" ومن واجب لبنان العمل في أي وقت من أجل تحريرها.ورفض التخوين بالتنازل عن الخط 29، مؤكدا أن ما تقرّره الدولة تناضل من أجله المقاومة.وشدد الامين العام لحزب الله على أن صلابة الوفد اللبناني المفاوض وتعاون الرؤساء وإصرارهم ساهموا في الوصول إلى اتفاق الترسيم، لافتا إلى أن هذا الإنجاز سُجّل في عهد رئيس الجمهورية ميشال عون.ورأى أن لبنان كان قويا حكيما وشجاعا خلال المفاوضات في ملف ترسيم الحدود، معتبرا أن التهديد بالحرب كان عاملًا حاسمًا ولولا الصلابة الرسمية لم نصل الى نتيجة.وشدد نصرالله على أنه لن يستطيع أحد استخراج الغاز إذا مُنع لبنان من استخراج غازه.وكشف أن الاسرائيلي كان يعلم ان التهديد بالحرب جدّي، وقال:" يجب أن يفرح اللبنانيون بالانجاز فكدنا أن نصل الى حرب قبله".