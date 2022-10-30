درغام للـLBCI: لربّما تُشكّل الحكومة في الربع ساعة الاخير..ولا حظوظ لفرنجية للوصول الى الرئاسة

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اعتبر عضو تكتل "لبنان القويّ" النائب أسعد درغام ان "الرئيس عون دخل بعبدا باحتضان شعبيّ واليوم يخرج منه باحتضان شعبيّ مماثل وبدرجة وفاء مماثلة و"نحن مكملين" مع الرئيس عون في التيار لأن التيار لم يبدأ منذ دخول عون الى قصر بعبدا".وقال في حديث للـLBCI "لربّما تُشكّل الحكومة في الربع ساعة الاخير وقبول استقالة الحكومة الحالية وارد ومقاطعة جلسات حكومة تصريف الاعمال وارد".واضاف "باسيل هو المرشح الرئاسيّ الطبيعيّ والأوّل للتيار الوطني الحرّ اذا أراد أن يترشح".وأعلن أن "القوات أبدوا عدم رغبتهم وفي استقبالنا في ما يخصّ الملف الرئاسيّ ولكن الحوار ضرورة للوصول الى تفاهم من ثمّ الى اتفاق".ورأى أن "مرشح حزب الله وحركة أمل لرئاسة الجمهورية هو الوزير سليمان فرنجية فيما لا حظوظ لديه للوصول الى الرئاسة والمطلوب من الثنائيّ تقويم الوضع والعودة الى النقاش حول اسم مرشح آخر".وأكد أن "موضوع انتخاب قائد الجيش جوزيف عون لرئاسة الجمهورية لم يُطرح بعد داخل تكتّل لبنان القويّ".