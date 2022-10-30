الرئيس عون يغادر قصر بعبدا: اليوم تنتهي مرحلة لتبدأ مرحلة أخرى!

الرئيس عون يغادر قصر بعبدا في اليوم ما قبل الأخير من انتهاء ولايته

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LBCI News Lebanon

غادر رئيس الجمهورية ميشال عون قصر بعبدا في اليوم ما قبل الأخير من انتهاء ولايته الرئاسية، تاركا فراغا في قمة الدولة اللبنانية.

وقبل مغادرته القصر الجمهوري، أعلن الرئيس عون توقيع مرسوم اعتبار حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مستقيلة.

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وألقى الرئيس عون كلمة أمام الوفود التي تجمهرت لمواكبته خلال مغادرته مقرّ الرئاسة متجها الى منزله في الرابية. وقال: "اليوم تنتهي مرحلة لتبدأ مرحلة أخرى تحتاج لنضال وللكثير من العمل لكي نخرج من أزماتنا". وأضاف: "البلد مسروق وعلينا أن نقوم بالكثير من العمل والكثير من الجهد لكي نقتلع الفساد من جذوره".

وأعلن أنه "بالرغم من كل التجاوزات المالية والانهيار الاقتصادي لم نتمكّن من إيصال حاكم مصرف لبنان إلى القضاء لأنّ المنظومة الحاكمة منذ 32 سنة تحميه".

واعتبر أن الدولة لا يمكن أن تقوم إلا على عامودين هما الأمن والقضاء، لافتا الى أن "القضاء لا يقوم بدوره، ولا يزال المرتكبون خارج المحاكم ولربّما لأنّهم من التابعين للقيمين على الحكم".

وفي ملف الترسيم، قال: "عملنا على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية لأنّنا نعلم أنّه لا يمكن للبنان أن يقوم من أزمته إلا من خلال استخراج النفط والغاز".



يذكر أن الرئيس عون دخل قصر بعبدا بتاريخ 31 تشرين الأول عام 2016.