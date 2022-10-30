قبيل ساعة من مغادرة الرئيس عون..اليكم الصورة من بعبدا

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بدأت الحشود الشعبية بالوصول الى محيط القصر الجمهوري في بعبدا، وسط تعزيزات أمنية مشددة، استعدادا لمشاركة شعبية حاشدة حضرت من كل المناطق لوداع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.في تمام الساعة 11:30 سيخرج الرئيس عون من مكتبه، يودع كبار الموظفين، ثم تؤدي كتيبة من الحرس الجمهوري التحية للرئيس، وتعزف موسيقى الجيش والنشيد الوطني وموسيقى عرض حرس الشرف، ثمّ يتوجه الى منصة خاصّة امام المواطنين الذين يشاركون في وداعه ويلقي كلمة في المناسبة، ثمّ يغادر الرئيس في السيارة الرئاسية قصر بعبدا وسط جموع المودعين متوجها نحو الرابية.