حنكش للـLBCI: فشل عهد الرئيس عون هو فشل عهد حزب الله

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رأى النائب إلياس حنكش أن "هناك علاقة عاطفية بين الرئيس ميشال عون وجمهوره وهي حالة وجدت وهي تدرس إذ إن هناك مناصرين يبررون أي خطأ أو عدم إنجاز أو نكس بالوعود".واعتبر في حديث للـLBCI أن فشل عهد الرئيس عون هو فشل عهد حزب الله، قائلا: "لست أنا من يقيّم العهد ولكن النتائج هي التي تظهر ما حققه العهد".وأشار الى أن حزب الله وحلفاءه ليس لديهم القدرة لفرض رئيس للجمهورية، لافتا الى أن الرئيس القوي ليس بالتمثيل.وقال: "فريقنا السياسي لديه مرشح واضح المواصفات غير أن كل جلسة يتم تطييرها والمرعب التحول الى فراغ وأن يتحوّل الى فوضى". وأضاف: "سقفها ان يدخل النواب الى المجلس وينتخبون رئيسا لانتظام البلد وعمل المؤسسات".