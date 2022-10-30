أخبار لبنان
30 تشرين الأول 2022 - 04:56
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سرقة أكثر من 10 مضخات مياه لخزانات منازل في محلة نزلة صيدون في صيدا

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سرقة أكثر من 10 مضخات مياه لخزانات منازل في محلة نزلة صيدون في صيدا
Lebanon News
إستفاق سكان محلة نزلة صيدون في مدينة صيدا، وهي منطقة ذات كثافة شعبية، على سرقة حوالى 10 مضخات لسحب المياه من الخزانات الارضية الى الطوابق العليا.
 
وأمعن اللصوص في تخريب وتكسير الخزانات اثناء عمليات السرقة، إلا أن الحظ لم يحالفهم عندما حاولوا سرقة مضخات اخرى بسبب تثبيتها بأقفال محكمة، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.
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كما وجد السكان اثر تفقدهم الاضرار التي لحقت بموجودات المكان، مضخة كبيرة مسروقة مخبأة تحت شجرة لم يتمكن اللصوص من حملها مع باقي المضخات.
 
وطالبوا عناصر القوى الأمنية بفتح تحقيق والكشف عن هوية السارقين، خصوصا وأن السرقات في المدينة وضواحيها تتزايد بشكل مخيف.
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