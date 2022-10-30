أخبار لبنان 30 تشرين الأول 2022 - 06:55 30/10/2022 06:55:08 الرئيس عون يُوقّع مرسوم قبول استقالة حكومة تصريف الأعمال..(صورة)

الرئيس عون يُوقّع مرسوم قبول استقالة حكومة تصريف الأعمال..(صورة)

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LBCI News Lebanon

وقّع رئيس الجمهورية ميشال عون مرسوم قبول استقالة حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي، وأعلن الأمر خلال كلمته الوداعية قبيل مغادرته قصر بعبدا.



واليكم مرسوم الاستقالة في الصورة أدناه: الإعلان

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