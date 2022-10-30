أخبار لبنان
30 تشرين الأول 2022 - 06:55
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الرئيس عون يُوقّع مرسوم قبول استقالة حكومة تصريف الأعمال..(صورة)

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الرئيس عون يُوقّع مرسوم قبول استقالة حكومة تصريف الأعمال..(صورة)
Lebanon News
وقّع رئيس الجمهورية ميشال عون مرسوم قبول استقالة حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي، وأعلن الأمر خلال كلمته الوداعية قبيل مغادرته قصر بعبدا.

واليكم مرسوم الاستقالة في الصورة أدناه:
 
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