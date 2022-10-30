أخبار لبنان
30 تشرين الأول 2022 - 07:16
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قبلان: المطلوب هدية حكومية للبنان وانتخاب الرئيس يحتاج تضحية وطنية

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قبلان: المطلوب هدية حكومية للبنان وانتخاب الرئيس يحتاج تضحية وطنية
Lebanon News
رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن "أكبر وأفضل إنجاز للبنان بربع الساعة الأخيرة يكمن بالإتفاق على حكومة مد اليد، لان اللحظة تاريخية ولان البلد وسط مخاض كبير جدا، فالإنقاذ الوطني يمر بالسياسة، والتواضع حاجة إستراتيجية للبلد، ولحظة التاريخ تحتاج رجالا تاريخيين، والفوضى الدستورية كارثة وطنية، وقيمة لبنان بسلمه الأهلي ودولته الجامعة وقادته الوطنيين، والإنزلاق بالبلد ممنوع، والتهديد بالأزمات ممنوع، وضرب الإستقرار ممنوع، والفراغ بلا سقف ممنوع، ولبنان أكبر من بازار السياسة والزواريب، وساعة الصفر تبدأ بفائض وطني لا بكارثة وطنية، ورقصة الموت لا تفيد لبنان، والبلد بفترة سيطرة سياسية وأمنية".
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وقال في بيان "المطلوب هدية حكومية للبنان، وانتخاب الرئيس يحتاج تضحية وطنية، وصناعة التاريخ تمر بالمجلس النيابي كأساس مرجعي لكل ممثلي لبنان".
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