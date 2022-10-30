أخبار لبنان
30 تشرين الأول 2022 - 08:56
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الكوليرا حضرت في الاجتماع المشترك لوزراء ونواب بعلبك الهرمل وقيادتي حركة أمل وحزب الله

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Lebanon News
ملف انتشار الكوليرا في محافظة بعلبك الهرمل حضر في الاجتماع المشترك لوزراء ونواب بعلبك الهرمل وقيادتي حركة أمل وحزب الله. الاجتماع بحث ملفات صحية وخدماتية وتقرر تشكيل خلية عمل للتواصل ومواكبة العمل الرسمي للوزارات والبلديات. 
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