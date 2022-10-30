عوده: ألا تشكل الجلسات الفولكلورية إساءة لصورة المجلس ودليلا على تهاوي الممارسة السياسية؟

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رأى متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده أن البلد ينتقل في الأيام المقبلة إلى فصل جديد من مسيرته الديمقراطية، آملا ألا يكون أسوأ من الفصول السابقة التي توالت منذ عقود.وقال في عظة قداس الأحد من كاتدرائية القديس جاورجيوس: "دعاؤنا أن تستنير عقول أعضاء الهيئة الناخبة التي تجتمع في مجلس النواب، وأن تنتخب رئيسا يعمل مع جميع الفرقاء كي يصل لبنان إلى السيادة والحرية والوحدة، وإلى مخرج من الجحيم إلى النعيم، لأن الشعب يئس من استبداد طبقة تتحكم بمصيره فتجوعه حينا، وتفقره حينا، وتمرضه وتهجره وتذله أحيانا. أما حان وقت إدراك النواب المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق كل منهم؟ ليتذكروا ما حدث لغني إنجيل اليوم، ويحكموا ضمائرهم قبل فوات الأوان".وشدد على أن وجود رئيس على رأس الدولة أمر ضروري، تماما كما هي ضرورية حكومة متجانسة، تعمل وفق رؤية واضحة، وخطة إنقاذية إصلاحية، لافتا الى أن "الجسد بدون رأس يكون معطلا، والرأس بلا أعضاء حية كقائد بلا عناصر، لذا من مصلحة الجميع العمل على انتخاب رئيس، ثم تسهيل تشكيل حكومة ليتناسق العمل ويبدأ البنيان". وسأل: "الجلسات الفولكلورية غير الجدية ألا تشكل إساءة إلى صورة المجلس النيابي، ودليلا على تهاوي الممارسة السياسية؟ أليس تعطيل مسيرة النظام الديمقراطي وإدخال البلد في الفراغ جريمة بحق البلد؟"، قائلا: "إن الوطن والدولة والسياسة ليست شعارات نتغنى بها، بل هي سلوك وطني مسؤول. إن المصلحة الوطنية هي الحد الذي تقف عنده الأنانيات والمصالح".وأضاف: "دعوتنا اليوم هي إلى نبذ الأهواء، والتمتع بالمحبة المزروعة داخل كل منا، مثمرين إياها عبر القيام بواجباتنا والاهتمام بإخوتنا".