عون غادر قصر بعبدا متجها الى منزله... فكيف هي الصورة في الرابية؟

عون غادر قصر بعبدا متجها الى منزله في الرابية

Lebanon, news ,lbci ,أخبار الرابية, بعبدا,عون,عون غادر قصر بعبدا متجها الى منزله في الرابية

LBCI News Lebanon

غادر رئيس الجمعهورية ميشال عون قصر بعبدا قبل يوم واحد من انتهاء ولايته الدستورية وسط دعم وحضور من التيار الوطني الحر ووصل الى مقر اقامته في الرابية.



فكيف هي الصورة في الرابية؟

الإعلان

وكانت الطريق الى الرابية مزدحمة بالمناصرين لإستقبال الرئيس عون.