جنبلاط أبرق إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية مهنئًا بإعادة انتخابه أمينًا عامًا للحزب الشيوعي

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أبرق رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية والأمين العام للحزب الشيوعي الصيني شي جينبينغ مهنئًا بإعادة إنتخابه أمينًا عامًا للحزب لولاية جديدة.وجاء في نص البرقية: "يسرني أن أتقدم منكم بالتهاني القلبية الحارة لإعادة إنتخابكم مرة جديدة أمينًا عامًا للحزب الشيوعي الصيني، متمنيًا لكم إستمرار العطاء والتوفيق في مهامكم في ظل ما يواجهه العالم من ظروف وتحديات صعبة. والتهنئة موصولة إلى أعضاء اللجنة المركزية والمؤتمر العام على ما تم إنجازه من مقررات وتوصيات تعزز مكانة الصين وخطتها في التنمية والإنفتاح وتحقيق العدالة الإجتماعية."