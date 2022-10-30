أخبار لبنان
30 تشرين الأول 2022 - 14:02
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بوشكيان مثّل لبنان في قمة الاسكوا لريادة الأعمال في عمان: الوحدة تؤدي إلى القوة والنمو ومواجهة التحديات

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بوشكيان مثّل لبنان في قمة الاسكوا لريادة الأعمال في عمان: الوحدة تؤدي إلى القوة والنمو ومواجهة التحديات
Lebanon News
مثّل وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان لبنان في القمة العربية لريادة الأعمال التي تنظّمها منظمة الاسكوا في العاصمة الأردنية عمان.

وعقد سلسلة لقاءات مع رئيسة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة ( الاسكوا ) الدكتورة رلى دشتي وعدد من الوزراء ورؤساء الوفود. وتم التباحث في الأوضاع الاقتصادية العربية، وضرورة التضامن والعمل المشترك من أجل الوحدة العربية وتعزيز التبادل في سوق عربية مشتركة.
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وأكد وزير الصناعة ان الوحدة تؤدي إلى القوة والنمو ومواجهة التحديات والتغلب عليها، شاكرا للأردن، ملكاّ وحكومة وشعباً، الضيافة الكريمة، ومتمنياً لهم الخير والتطور والازدهار.

وكان ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ممثلاً برئيس الوزراء الأردني بشير الخصاونة، قد افتتح القمة. وحضرت دشتي، وزراء ورؤساء ووفود، ممثلون عن القطاعين العام والخاص في عدد من الدول العربية ووفد صناعي لبناني.
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