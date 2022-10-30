جعجع: معوض ليس في عداد كتلة "القوات"... وفريق الممانعة دمر البلد

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أوضح رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن "النائب ميشال معوض كان ضد القوات اللبنانية في الإنتخابات وهو ليس في عداد كتلتها، إلا أن مطالبة غالبية المعارضة به دفعت بنا لتسميته."وفي حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، رأى جعجع أن "فريق الممانعة دمر البلد ويستمر بذلك من خلال تعطيل الإنتخابات الرئاسية بشكل أساسي،" مشيرًا إلى أنه "لو توحدت المعارضة، لكنا خرقنا هذا التعطيل، لكن بعضًا منها يرفض التعاون مع أحد بسبب تمسكه بآرائه."وعبر عن تخوفه من "دعوة الرئيس بري إلى جلسة الحوار، بحيث ستكون جلسات الحوار الموازية لجلسات الإنتخاب بمثابة تضييع للبوصلة في الوقت الذي نحن بأمس الحاجة إلى رئيس جديد للجمهورية."وبالنسبة للعلاقات مع الدول العربية، قال رئيس حزب القوات: "صحيح أن المشكلة مع عون لكنها أيضًا مع الطبقة الحاكمة التي ما زالت موجودة وممثلة في الحكومة الحالية بغض النظر عن شخص ميقاتي."