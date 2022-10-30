ميقاتي لـ"#صوت_الناس": كنت أنسّق مع الراعي وما أتيت لأخذ مكان أحد... والوزراء يستكملون عملهم في وزاراتهم

ميقاتي: كنت أنسّق مع الراعي وما أتيت لأخذ مكان أحد... والوزراء يستكملون عملهم في وزاراتهم

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LBCI News Lebanon

أكد الرئيس المكلف تشكيل حكومة نجيب ميقاتي أنه ينسّق مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي منذ فترة، قائلًا: "ما أتيت لأخذ مكان أحد ولست بغاية استفزاز أحد".



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وأضاف في حديث لـ"صوت_الناس": "لن أدعو إلى جلسة مجلس وزراء إلا إذا كان هناك ما يدعو إلى ذلك أي في حالات خاصة والوزراء يستكملون عملهم في وزاراتهم".

ولفت ميقاتي إلى أنه كانت هناك وساطات لتشكيل الحكومة في الأيام القليلة الماضية إلا أن الأمور وصلت إلى حائط مسدود، موضحاً أنه كان من الممكن ألا تنال الحكومة الجديدة الثقة. وكشف أنه وجد أن لا مصلحة في تأليف حكومة جديدة في الأيام المتبقية لتصريف الأعمال، معتبرًا أن الأفضل أن أيكمل في الحكومة الحالية كتصريف أعمال لأن لا شيء سيتغير، برأيه.



واشار الى أنه في الساعات الـ 24 المتبقية من عهد رئيس الجمهورية ميشال عون لن يتوجّه الى الرابية، قائلًا: "أتوجه غدًا باكرًا إلى الجزائر من أجل تمثيل لبنان في القمة العربية".