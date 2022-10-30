أخبار لبنان
30 تشرين الأول 2022 - 16:44
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شربل مارون لـ"#صوت_الناس": اعتبرنا دعوة نبيه بري للحوار بمثابة نقاش بين الكتل

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شربل مارون لـ&quot;#صوت_الناس&quot;: اعتبرنا دعوة نبيه بري للحوار بمثابة نقاش بين الكتل
Lebanon News
شدد النائب شربل مارون على أن التيار الوطني الحر اعتبر دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري للحوار بمثابة نقاش بين الكتل.

وقال لـ"#صوت_الناس": "كنّا ننتظر صدمة إيجابية من هذه الحكومة ولبنان اليوم أمام فجوة فساد كبيرة ورئيس الجمهورية ميشال عون غادر رأسه مرفوع وهو يحارب هذه الفجوة المالية".

واعتبر أن موضوع الحكومة لم يعد لدى الرئيس عون أو لدى التيار الوطني الحر بل هو لدى جميع اللبنانيين. 
 
وقال: "مع احترامي للدكتور عصام خليفة ولكنه لم يستلم رئاسة بلدية في حياته فكيف سيستلم رئاسة بلد؟ وما حيثيّته التمثيلية بين المسيحيين؟".
 
واعتبر مارون أن النقاش في موضوع رئاسة الجمهورية مفتوح على كل المبادرات ولكنه رأى أن ادارة الامور بهذه الطريقة مرفوض. 
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