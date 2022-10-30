أخبار لبنان 30 تشرين الأول 2022 - 17:49 30/10/2022 17:49:39 قاسم هاشم لـ"#صوت_الناس": رسالة عون إلى مجلس النواب قد تكون نزولًا عند نصيحة ما وبري سيدعو حكمًا إلى جلسة لنقاشها

قاسم هاشم لـ"#صوت_الناس": رسالة عون إلى مجلس النواب تزيد من حدة الأزمة وقد تكون نزولًا عند نصيحة ما وبري سيدعو حكمًا إلى جلسة لنقاشها

Lebanon, news ,lbci ,أخبار قاسم هاشم, ميشال عون,نبيه بري,قاسم هاشم لـ"#صوت_الناس": رسالة عون إلى مجلس النواب تزيد من حدة الأزمة وقد تكون نزولًا عند نصيحة ما وبري سيدعو حكمًا إلى جلسة لنقاشها

LBCI News Lebanon





وشدد في السياق على أن رئيس مجلس النواب نبيه بري سيدعو حكمًا إلى جلسة لنقاشها.



وفي موضوع رئاسة الجمهورية أكّد في حديث لـ"#صوت_الناس" أن بري مستمر بالدعوة للحوار وهو لا زال يستمزج الآراء.

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وكشف أن النائب السابق أنور خليل عبر عن رأيه لناحية إنتخاب قائد الجيش جوزيف عون لرئاسة الجمهورية لكن هذا ليس رأي كتلة التنمية والتحرير، قائلًا: "ليس لدينا إسمًا معينًا ونحن تواقون للتوافق".



وفي موضوع الترسيم اعتبر أنه لم توّقع اتفاقية ترسيم بمفهوم "الاتفاقيات" و"المعاهدات"، لافتًا الى أنها لو كانت كذلك فهي تستوجب تدخل المجلس النيابي. اعتبر النائب قاسم هاشم أن رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى مجلس النواب اليوم لا علاقة لها بكل ما جرى في السنوات الماضية وهي تزيد من حدة الأزمة، مشيرًا الى انها قد تكون نزولًا عند نصيحة ما.وشدد في السياق على أن رئيس مجلس النواب نبيه بري سيدعو حكمًا إلى جلسة لنقاشها.وفي موضوع رئاسة الجمهورية أكّد في حديث لـ"#صوت_الناس" أن بري مستمر بالدعوة للحوار وهو لا زال يستمزج الآراء.وكشف أن النائب السابق أنور خليل عبر عن رأيه لناحية إنتخاب قائد الجيش جوزيف عون لرئاسة الجمهورية لكن هذا ليس رأي كتلة التنمية والتحرير، قائلًا: "ليس لدينا إسمًا معينًا ونحن تواقون للتوافق".وفي موضوع الترسيم اعتبر أنه لم توّقع اتفاقية ترسيم بمفهوم "الاتفاقيات" و"المعاهدات"، لافتًا الى أنها لو كانت كذلك فهي تستوجب تدخل المجلس النيابي.

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