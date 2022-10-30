أخبار لبنان
30 تشرين الأول 2022 - 18:27
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ابراهيم منيمنة لـ"#صوت_الناس": مع احترامنا لدعوة الحوار أنا متحفّظ عليه... ومستمرون بعصام خليفة

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ابراهيم منيمنة لـ&quot;#صوت_الناس&quot;: مع احترامنا لدعوة الحوار أنا متحفّظ عليه... ومستمرون بعصام خليفة
Lebanon News
شدد النائب ابراهيم منيمنة على أن  تراكم الأعراف وتفسيرات الدستور بشكل يعطي قدرة تعطيل لا نستطيع الخروج منها يعبّر عن عقم النظام السياسي القائم، معتبرًا أنه اذا كنا نريد تكريس المسار التوافقي التعطيلي فلنغيّر الدستور والنظام الداخلي.

وقال في حديث لـ"#صوت_الناس": "اليوم مع احترامنا لدعوة الحوار أنا متحفّظ عليه".
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ورأى أن طرح الاسماء كما يتم اليوم هو بإطار توضيح هوية سياسية معيّنة، قائلًأ: "الاسماء التي نطرحها تعبّر عن هويتنا السياسية وندفع باتجاهها ومستمرون بعصام خليفة".

وفي موضوع الترسيم البحري مع اسرائيل، قال: "واجبنا أن نقول أمام اللبنانيين إن حقنا الاطلاع على اتفاقية الترسيم وواوجتنا كنواب أن نعلم لماذا تم التخلي عن الخط 29 واليوم عندما يتم التخلي عن مساحات شاسعة من الاراضي اللبنانية ولا يعرف السبب تعتبر خيانة عظمة".
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