بري يدعو لجلسة نيابية الخميس لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية

Lebanon, news ,lbci ,أخبار رسالة رئيس الجمهورية, بري,جلسة نيابية,بري يدعو لجلسة نيابية الخميس لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية

LBCI News Lebanon

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري المجلس النيابي الى عقد جلسة في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 3 تشرين الثاني الجاري 2022 وذلك لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون.