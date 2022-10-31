أخبار لبنان
31 تشرين الأول 2022 - 05:15
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بري يدعو لجلسة نيابية الخميس لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية

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بري يدعو لجلسة نيابية الخميس لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية
Lebanon News
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري المجلس النيابي الى عقد جلسة في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 3 تشرين الثاني الجاري  2022  وذلك لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون.
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