أخبار لبنان
31 تشرين الأول 2022 - 05:36
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الأبيض: وصول الدفعة الاولى من لقاح الكوليرا بدعم من الحكومة الفرنسية... غريو: تمّ تقديم ١٣ الف و٤٤٠ جرعة

السفيرة الفرنسية: تقديم ١٣ الف و٤٤٠ جرعة لقاح لوباء الكوليرا وسيتم توزيعها بحسب الخطة الوطنية.. Lebanon, news ,lbci ,أخبار لقاح, الكوليرا, لبنان,فرنسا,السفيرة الفرنسية: تقديم ١٣ الف و٤٤٠ جرعة لقاح لوباء الكوليرا وسيتم توزيعها بحسب الخطة الوطنية..
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Lebanon News
أكّد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الابيض وصول الدفعة الاولى من لقاح الكوليرا إلى لبنان من شركة سانوفي وبدعم من الحكومة الفرنسية.

بدورها كشفت السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو أنه تمّ تقديم ١٣ الف و٤٤٠ جرعة لقاح لوباء الكوليرا وسيتم توزيعها بحسب الخطة الوطنية التي وضعتها وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية.
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وشددت في مؤتمر صحفي، على أن هذه الدفعة من اللقاح هي بمثابة دعم إنساني طارئ للبنان، معتبرةً في الوقت عينه أن الأساس هو معالجة سبب ظهور الوباء.

وأكدّت في السياق أن فرنسا وإلى جانبها الاتحاد الاوروبي ستساعد مؤسسات المياه في لبنان لافتةً الى أن المشروع بحاجة الى تمويل، ومشيرةً الى أن الكوليرا ظهرت نتيجة اهتراء البنى التحتية.
 
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