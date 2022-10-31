نعمة افرام في بكركي: لانتخاب رئيس توافقي في اسرع وقت ممكن

الراعي يستقبل سفير ايران والنائب افرام

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LBCI News Lebanon

حذر النائب نعمة فرام من الدخول في زمن رديء بعد زيارته للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في بكركي، قائلًا: "هذا ما لا نقبله وما لا يريده احد لأن ما نراه هو نوع جديد من الفوضى. فوضى قاتلة للبنان الذي نعرفه واهم شيء لشعبنا الذي يهاجر، وقد نصحو، اذا دخلنا الزمن الرديء وهاجر من هاجر على بقاء النازح او المهاجر وهذا معناه تغيير ديمغرافي هائل".

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وشدد على ضرورة انتخاب رئيس توافقي في اسرع وقت ممكن، قائلًا: "هذا ليس بالمستحيل لأن هناك مواضيع اساسية متفق عليها، ومن الممكن وضع القضايا الخلافية جانبا وانتخاب رئيس مهمة، رئيس انقاذ، رئيس مفهومه للبنان الجديد ينطلق من اعادة بناء مؤسسات الدولة، اعادة احياء الوضع الاقتصادي الاجتماعي للبنان، مجلس الشيوخ، اللامركزية، والاهم مفهوم لبنان بعمقه العربي الشرق اوسطي والحيادي".



وختم: "من الممكن الوصول الى هكذا رئيس والا دخولنا سيكون الى زمن لا نعرف كيف سنخرج منه، والفوضى الدستورية ستتحول الى فوضى قاتلة وستكون النتيجة كمن يقول عن وطنه "يروح وما يرجع".

واستقبل الراعي قبل ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، سفير إيران مجتبى أماني، وجرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات.