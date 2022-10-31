جعجع: كانوا يرقصون على جثة الوطن... و"ما خلو عون" هل "لح يخلو باسيل مثلًا؟"

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أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن "الحشد الشعبي ليس مقياسًا للعمل السياسي الناجح، فهو في معظم الأحيان يعبر عن تعلق عاطفي مرضي لمجموعات بشرية بشخص معين، وتاليًا ظاهرة لا يمكن التوقف عندها"، مشيرًا إلى أن "ما عايناه أمس مجرد مآساة ملهاة، لقد كانوا يرقصون على جثة الوطن."وفي حديث لـ""، سأل جعجع كل مواطن لبناني شارك في حشد الأمس، قائلًا: "حينما عاد كل واحد منهم إلى بيته، هل وجد ماء وكهرباء وفرصة عمل لإبنه أو أخيه؟ هل استرد وديعته من المصرف؟ هل أوقف هجرة خيرة شباب لبنان؟ والأسئلة تكاد لا تنتهي... ألا يعيش هؤلاء ظروف القهر والذل والحرمان التي يقبع في ظلها إخوتهم في المواطنة؟ وإن افترضنا أنهم يؤخذون بشعار التعمية "ما خلونا"، ولو سلمنا جدلًا أنه واقع وحقيقة، فالمنطق يفترض مقاربة بسيطة تقول بأن حزبًا، كالتيار الوطني الحر، أوصل رئيسه إلى رئاسة الجمهورية وكانت له أكبر كتلة نيابية في المجلس من 29 نائبًا ويمتلك مع حلفائه الأكثرية النيابية ولديه وحده الثلث المعطل في الحكومات على مدى ست سنوات وأكثر، إذا لم يستطع أن يحقق ما يصبو إليه، بكل عناصر القوة السياسية هذه من نفوذ وموقع وسلطة وقرار، فلماذا يكمل مساره في العمل السياسي، وعلى ماذا يراهن بعد؟ وتبعًا لذلك، وإن من يتهمهم بالوقوف خلف مقولة الـ"ما خلونا"، "ما خلو عون" هل "لح يخلو باسيل مثلًا؟"وعن خطاب عون، قال: "لم أستغرب ما ورد فيه للحظة، الرجل هو هو، منذ تعرفت إليه عن كثب عام 1986، لم يجرِ إعادة قراءة لمساره السياسي، والأنكى أنه يتجه إنحداريًا. المأساة مستمرة معه، فكلما أقفل مشهدًا تراجيديًا، يفتح البلاد على آخر اكثر مأسوية، على غرار خطوة توقيع مرسوم إستقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي المستقيلة حكمًا، وفي ذلك انتقاص من صلاحيات رئيس الجمهورية التي لا ينفك يشكو منها عون وباسيل، وهما أكثر من ينتقصان منها ويهشمانها. فعوض أن يختم عهده بخطوة إيجابية قدم سلة من السلبيات لا علاقة لها لا بحقوق المسيحيين ولا باللبنانيين عمومًا، وإنما ليكمل مبارزته الشخصية مع الرئيس نجيب ميقاتي."أما عن حقبة ما بعد عون في الرئاسة، فاعتبر جعجع أن "الأسوأ حصل في عهده، فماذا أبعد من خراب لبنان، إلا أن المفارقة الوحيدة أنه في الرابية لا يملك سلطة القلم، ما يعني التأثير بدرجة أقل على مجريات الحياة السياسية."وتوجه بالسؤال إلى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي يفكر بالترشح للرئاسة: "لماذا تترشح ما دمت لم تعد تملك كتلة الـ29 نائبًا ولا الغالبية النيابية وكل النفوذ الذي امتلكه عون للوصول إلى الرئاسة و"ما خلوه... فكيف لح يخلوك؟"وردًا على سؤال عن دور المعارضة في المرحلة المقبلة، رأى جعجع أن "المعارضة هي الجهة الوحيدة القادرة بعد خروج الرئيس عون من بعبدا أن تغير المشهد السياسي القاتم ولا خلاص إلا بتوحدها، ما دام فريق الموالاة أدى قسطه للعلى وأوصل البلاد إلى حيث هي. رهاننا على وعي كل نائب في المعارضة وتكثيف الإتصالات، وقد بدأت تظهر بوادر تحسن لجمع المعارضة، على أمل ان تثمر وحدة تنتج رئيسًا لخلاص لبنان."أما بالنسبة لتموضع حزب الله ما بين باسيل والرئيس نبيه بري في ظل الحرب الشعواء بينهما، أكد جعجع أن "الحزب سيبقى في موقع ضبابي، فهو لا يتخلى عن باسيل الذي يمده بالغطاء المسيحي والقوة السياسية ويؤمن سبب وجوده واستمراره وقد رهن لأجله لبنان، لكن الأولوية للرئيس بري حكمًا."وردًا على سؤال عن أنه في غياب أي مبادرة أو حركة دولية فاعلة على الخط الرئاسي، هل تعتقدون أن قائد الجيش العماد جوزيف عون بات رجل الرئاسة الوحيد القادر على جمع اللبنانيين بتقاطع القوى السياسية على شخصه، أوضح جعجع أن "العماد جوزيف عون من خلال ممارسته في قيادة الجيش كشف عن شخصية وطنية بإمتياز وعن كفاءة وجدارة لا مثيل لهما وقلبه على لبنان، بيد أن الرئاسة شيء آخر، فالحياة السياسية يجب أن تستقيم ويرأس البلاد شخص سياسي مدني، هذا ما نفضله، إلا أن القوى السياسية إن اتفقت على العماد عون، فلن نعارضه قطعًا."