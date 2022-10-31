فرعية الأشغال درست إقتراح القانون الرامي لتعديل مادة في قانون السير وقررت تأخير البت فيه

الإعلان

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه المكلفة درس إقتراح القانون المحال من الهيئة العامة الرامي إلى تعديل الفقرة الثانية من المادة 178 من القانون رقم 243 (قانون السير الجديد) جلسة ظهر اليوم.وبحثت اللجنة في جلستها إقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 178 من قانون السير، فاستمعت إلى ممثلي الوزارات المعنية وإتحادات ونقابات النقل البري حول إقتراح القانون وإنعكاساته.وبنتيجة النقاش، قررت اللجنة تأخير البت في إقتراح القانون إلى حين تقديم خطة للنقل العام، كما تبين خلال الجلسة أن وزارة اأاشغال العامة والنقل سبق أن أعدت خطة للنقل العام في العام 2011 في عهد الوزير غازي العريضي من دون أن تقر في مجلس الوزراء، كما أن وزير الأشغال والنقل الدكتور علي حميه يعمل بدوره على وضع خطة للنقل العام، وبناء لذلك ستقوم اللجنة الفرعية بالتوصية كي يصار إلى تسليم لجنة الأشغال العامة والنقل نسخة عن خطط النقل العام ليصار إلى مناقشتها ودرسها تمهيدًا لإصدار التشريعات اللازمة لتطبيقها.