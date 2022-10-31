منظمة الصحة العالمية - لبنان حذرت من تفشي وباء الكوليرا بشكل فتاك مع تزايد حالات الإصابة

حذرت منظمة الصحة العالمية - لبنان من تفشي وباء الكوليرا بشكل فتاك في لبنان مع تزايد حالات الإصابة.وأصدرت بيانًا عن الكوليرا في لبنان.للإطلاع على البيان، إضغط