أخبار لبنان
31 تشرين الأول 2022 - 12:23
31/10/2022 12:23:48
منظمة الصحة العالمية - لبنان حذرت من تفشي وباء الكوليرا بشكل فتاك مع تزايد حالات الإصابة
منظمة الصحة العالمية - لبنان حذرت من تفشي وباء الكوليرا بشكل فتاك مع تزايد حالات الإصابة
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LBCI News Lebanon
حذرت منظمة الصحة العالمية - لبنان من تفشي وباء الكوليرا بشكل فتاك في لبنان مع تزايد حالات الإصابة.
وأصدرت بيانًا عن الكوليرا في لبنان.
للإطلاع على البيان، إضغط
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