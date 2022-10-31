أخبار لبنان
31 تشرين الأول 2022 - 12:23
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منظمة الصحة العالمية - لبنان حذرت من تفشي وباء الكوليرا بشكل فتاك مع تزايد حالات الإصابة

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منظمة الصحة العالمية - لبنان حذرت من تفشي وباء الكوليرا بشكل فتاك مع تزايد حالات الإصابة
Lebanon News
حذرت منظمة الصحة العالمية - لبنان من تفشي وباء الكوليرا بشكل فتاك في لبنان مع تزايد حالات الإصابة.

وأصدرت بيانًا عن الكوليرا في لبنان.

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