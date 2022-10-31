لبنان في صلب محادثات وزراء الخارجية العرب تمهيداً لقمة الجزائر المرتقبة غداً..

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تنعقد القمة العربية في دورتها الـ٣١ في الجزائر في ١ و٢ من تشرين الثاني من الشهري المقبل.وفي هذا الاطار، اختتم وزراء الخارجية العرب اجتماعهم التحضيري بالتوافق على القضايا والملفات المطروحة خلال القمة وابرزها القضية الفلسطينية وعلاقة المجموعة العربية بمحيطها الخارجي.ومن ابرز القضايا السياسية ايضاً هي المتعلقة بالازمة في ليبيا وسوريا واليمن وفي الدول التي تواجه صعوبات اقتصادية وسياسية كالسودان ولبنان.وبالنسبة للبنان، وبحسب مصادر الوفد اللبناني، اضيفت فقرة تتعلق بقضية اللاجئين السوريين وهي بمساعدتهم على العودة الى بلدهم اضافة الى عبارة العودة الطوعية والآمنة وفقرة ثانية تدعو الى انتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت ممكن. اشارة الى أنه لم يتم ذكر ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل.أما بالنسبة لسوريا، فتأكيد عربي على استعادة سوريا عافيتها ودورها الاقليمي والدولي من دون التطرق الى استعادتها عضويتها في الجامعة العربية. والواضح ان لا توافق على طرح هذا الموضوع.كما انه من ابرز القضايا الاقليمية ايضاً، تأكيد على وحدة اليمن وعلى المصالحة فيها وعدم التدخل الخارجي فيها.اما في ما يتعلق بقضية ليبيا، فدعوة الى الحوار بين اطراف الازمة والى الاستقرار فيها والى اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية للخروج من الازمة، وسيطرح مشروع قرار حول الازمة الليبية على القادة العرب من اجل تبنيه.