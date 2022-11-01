قمة "لم الشمل" العربية في الجزائر... ماذا على جدول الاعمال؟

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تستضيف الجزائر للمرة الاولى منذ 3 سنوات القمة الحادية والثلاثين لجامعة الدول العربية تحت شعار "لمّ الشمل"، في ظل استمرار الانقسامات حول الصراعات التي تشهدها المنطقة وعدم حضور قادة السعودية والإمارات والبحرين.وستتناول القمّة موضوع الطاقة وموضوع الأمن الغذائي، في ما يخصّ الطاقة ستناقش القمّة مسألة تزويد أوروبا بالغاز والتخفيض بالانتاج، اضافة الى مواضيع مثل عودة سوريا الى الجامعة العربية والاوضاع في اليمن العلاقات مع ايران وتركيا وغيرها..ولن يكون هناك بيان يأخذ قرارات حاسمة في هذه المواضيعوفي الشأن اللبناني سيتمّ التأكيد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية.